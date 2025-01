JD1TV: Dois são presos por atirar em placa de trânsito no centro de Campo Grande

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo, disparo em via pública e desobediência durante a tarde de terça-feira (31), na Avenida Noroeste, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, os dois estavam em uma conveniência próximo do Camelódromo de Campo Grande, na região central da cidade, quando um deles pegou uma arma e enquanto estava sentado na carroceria de uma caminhonete Ford Ranger e atirou algumas vezes contra uma placa de trânsito.

Imagens de câmeras de segurança mostram que logo após os disparos, ele entregou o revólver para o segundo homem, que guardou a arma na cintura. Quando o Choque chegou ao local, os dois correram para dentro da conveniência, onde foram abordados.

Durante a checagem, os policias encontraram o revólver calibre 38. Um deles é dono da caminhonete e da conveniência. No bolso do outro, foram localizados seis estojos deflagrados de munição cal. 38.

Eles não contaram para os militares de quem era a arma. Diante da situação, os dois foram presos e levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.