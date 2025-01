JD1TV: Duas pessoas são socorridas em estado gravíssimo após acidente na BR-163

Duas pessoas, que não tiveram o nome divulgado, foram socorridas em estado grave após um acidente ocorrido na BR-163, em Jaraguari, durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (7).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o motorista teria perdido o controle de direção e colidido violentamente contra o guardi-rail da rodovia e capotando algumas vezes, parando no canteiro central.

Por conta da colisão, o veículo ficou completamente destruído. Duas pessoas, que estavam no veículo, foram socorridas e levadas para unidades de saúde.

Equipes da CCR MSVias foram acionadas, fazendo o controle do tráfego e atendendo as vítimas.

Apesar do trânsito ter ficado lento, não chegou a ser interrompido no trecho.

Assista a um vídeo gravado no local:

Your browser does not support HTML5 video.

