JD1TV: Empresário é executado a tiros no Aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um dos terminais mais movimentados do Brasil, foi palco de um tiroteio na tarde desta sexta-feira (8), durante a execução do empresário Vinicius Gritzbach, rival do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Gritzbach é jurado de morte pelo PCC após ter mandado matar dois integrantes da organização criminosa em 2021 e já havia sido alvo de um suposto atentado em dezembro do ano passado, após disparos serem feitos em direção da sacada do apartamento onde morava. Ele também havia firmado um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), que foi homologado pela Justiça.

Segundo informações iniciais, quatro suspeitos encapuzados desceram de um veículo e realizaram os disparos na direção do empresário, que estava acompanhado da namorada, na área de desembarque do Terminal 2. Também havia outro carro dando apoio aos executores, que foi encontrado pela Polícia Militar.

Durante o atentado, pelo menos outras quatro pessoas, que ainda não se sabe se tem envolvimento com o PCC ou com o empresário, acabaram feridas. Também não se tem informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Confira imagens dos momentos de pânico no aeroporto:

