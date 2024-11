JD1TV: Executado no Canguru enquanto comprava frango levou 8 tiros pelo corpo

Gabriel Rodrigues Da Silva, de 26 anos, que foi morto enquanto comprava frango para almoçar com a mãe, levou pelo menos oito tiros. O crime aconteceu na tarde deste domingo (3), no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança mostram o momento que Gabriel atravessa a rua para realizar a compra. Ao chegar no estabelecimento, ele é surpreendido pelo autor, que efetua vários disparos a queima-roupa.

As equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil estiveram no local, fazendo as investigações iniciais sobre o ocorrido. Em analise, os peritos conseguiram identificar que a vítima foi atingida por 8 disparos.

Pelo local do crime, foi possível recolher 14 cápsulas e 3 projetis. Os policiais chegaram a tentar conversar com populares, mas por medo, eles não quiseram passar informações.

Ainda nas imagens da câmera é possível ver que o autor fugiu em uma moto escura, com a ajuda de um comparsa. O caso foi registrado como homicídio qualificado.

Assista ao vídeo do crime:

