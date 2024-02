JD1TV: Foragido bêbado rende dono de caminhão e destrói residências no Jardim Canguru

Policiais Militares abordaram um caminhão desgovernada na noite de ontem (17), após serem avisados por um guarda civil de folga, que o veículo estava indo em direção à rua Catiguá no Jardim Canguru, após destruir várias residências pelo caminho.



Os militares finalizavam o atendimento de um acidente de trânsito na Rua Catiguá quando avistaram o veículo informado pelo guarda e deram voz de parada. Os ocupantes do caminhão foram linchados por populares que seguiam o veículo indignados com os estragos.



Em checagem, foi constatado que o condutor identificado como Rafael de Souza Santos de 32 anos, possui mandado de prisão em aberto. Já o passageiro informou que o veículo pertencia a sua família e que foi rendido no posto Peãozinho por Rafael que tomou a direção de seu caminhão, o obrigando a permanecer no interior do veículo.



No meio da confusão, o dono de um estabelecimento informou à Polícia Militar que o caminhão passou desgovernado em frente ao seu comércio destruindo parte de seu patrimônio. Veja:





O veículo foi encaminhado a Cepol junto com as partes envolvidas. Na delegacia, Rafael passou pelo teste do etilômetro que constatou teor alcoólico de 0,77. O caso foi registrado na Depac Cepol como Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e dirigir veículo automotor em via publica sem habitação.



