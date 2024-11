JD1TV: Fusca bate contra ônibus e passageiro fica em estado gravíssimo no Universitário

Um acidente envolvendo um fusca e um ônibus do transporte público de Campo Grande na tarde desta segunda-feira (25), no cruzamento das avenidas Guaicurus com a Gury Marques, terminou com o passageiro do veículo em estado gravíssimo.

Segundo informações iniciais, o motorista do fusca seguia pela Guaicurus, sentido Los Angeles, quando furou o semáforo do cruzamento e se chocou contra a lateral do Ônibus, que seguia pela Gury Marques.

Em meio ao caos do acidente, um motociclista que seguia pela Gury Marques acabou atingido por um Volkswagen Voyage que tentava desviar do acidente.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para prestar atendimento às vítimas. O passageiro do fusca foi resgatado em estado gravíssimo e encaminhado para a Santa Casa da Capital.

O motorista do veículo foi resgatado com um corte no pescoço, enquanto o motociclista atropelado pelo carro que desviava do acidente sofreu uma fratura no tornozelo, sendo encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Devido ao acidente, a pista nos sentidos Los Angeles - Itamaracá está sendo interditada neste momento, com apenas a pista no sentido contrário funcionando livremente após o acidente. Um guarda da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) está no local realizando o controle de tráfego.

Confira o momento do acidente, flagrado por câmeras de segurança no local:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também