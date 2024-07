JD1TV - Gado agoniza até morrer de frio em fazenda de Tacuru: 'Tudo morto'

Vários animais morreram de frio durante a madrugada desta sexta-feira (12), em uma fazenda localizada na área rural de Tacuru. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra que alguns agonizaram até a morte.

Segundo as imagens, publicadas no Facebook, mostra várias cabeças de gato jogadas no relento, sendo que alguns deles já haviam falecido. A pessoa que grava o vídeo chegou a falar que havia um animal que 'dava pra salvar'.

"Gado morrendo de frio, agonizando. Esse aqui tá morto. Várias cabeças. Um monte lá deitado, tudo morto [SIC]".

Um homem, que acompanha o narrador, chegou a tentar contar os animais mortos. É possível ouvir que a contagem dele passa de 15 cabeças de gado. Na sequência, ele chegou a tocar em um dos bezerros, comentando que ele está 'geladinho'.

Frio intenso as temperaturas baixas ganharam força novamente em Mato Grosso do Sul, colocando quase o estado todo em alerta no Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Conforme o site, o aviso vale até as 9h de domingo (14), uma vez que os termômetros podem ficar entre 3ºC e 5ºC.

Ao todo, 73 das 79 cidades do estão sob o alerta. Mais cedo, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) também explidou que haverá continuidade das temperaturas amenas em boa parte do Estado, ganhando reforço de uma nova massa de ar frio que chegou nesta sexta-feira (12), causando aumento de nebulosidade e frio, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste.

Não se descarta a possibilidade para a formação de nevoeiro ou neblinas. Nas regiões citadas acima, com o acréscimo do extremo sul, existe a possibilidade da chuva aparecer novamente.

Assista ao vídeo:

