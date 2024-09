JD1TV: Hilux que estava 'recheada' com meia tonelada de maconha tomba em Ponta Porã

Após denúncias anônimas, uma caminhonete Toyota Hilux foi apreendida durante a noite de segunda-feira (23), na cidade de Ponta Porã. O veículo estava recheado com droga. O motorista não chegou a ser localizado pelas autoridades

Conforme as informações da Polícia Militar, populares ligaram informando que o veículo havia tombado no anel viário sul, próximo à rua de acesso ao bairro Aeroporto e estaria carregada de maconha.

No local, as equipes da Força Tática e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar conseguiram destombar a caminhonete, onde encontraram 53 fardos de maconha, que juntos pesaram 681,95 kg.

Diante dos fatos, veículo e drogas foram entregues na Delegacia de polícia civil, para os procedimentos legais.

