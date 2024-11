JD1TV: Homem é espancado até a morte com tijoladas e golpes de barra de ferro em MS

Ronilson Vilhalva, de 39 anos, foi assassinado com golpes de barra de ferro e tijoladas durante a noite de quarta-feira (6), na rua Bartolomeu, localizada no bairro Cristo Rei, em Anastácio.

Conforme o site A Princesinha News, testemunhas contaram que antes de ser agredido com uma barra de ferro, Ronilson foi alvo de tijoladas. Um morador da região chegou a filmar a agressão, mostrando a vítima caída ao solo enquanto uma mulher grita em desespero pedindo que o agressor pare, mas ele continua o ataque, mesmo com a vítima inconsciente.

Apesar da brutalidade do caso, a motivação do crime não chegou a ser divulgada pelas autoridades. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Assista ao vídeo da agressão divulgado pelo site O Pantaneiro:

