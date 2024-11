JD1TV: Idosa morre após motorista perder o controle e bater carro em guard rail

Egidia Da Silva Borges, de 63 anos, morreu durante um grave acidente de carro ocorrido na madrugada desta terça-feira (19), na BR-158, em Paranaíba. O autor do acidente, de 38 anos, foi preso em flagrante por homicídio e porque estava com a pensão do filho atrasada.

Conforme o boletim de ocorrência, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada por volta das 5h50 da madrugada para ir até o km-83 da rodovia, onde um acidente grave havia acontecido.

No local, as equipes constataram que o motorista do Fiat Uno seguia pela rodovia quando acabou perdendo o controle de direção e colidindo contra o guard rail da pista. Por conta do impacto, Egidia morreu ainda no local.

O terceiro ocupante do veículo, de 64 anos, foi socorrido e levado para o hospital junto com o condutor.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais descobriram que o homem possuía um mandado de prisão aberto em seu desfavor, uma vez que ele estava sem pagar a pensão do filho. Diante da situação, além de ter sido detido por homicídio, lesão corporal e dirigir embriagado, as equipes cumpriram a ordem judicial em desfavor do condutor.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado. Assista ao vídeo:

