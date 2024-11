JD1TV: Idoso de 87 anos morre ao ser atropelado por carro em avenida de Dourados

O idoso, Dilmar da Silva Rocha, de 87 anos, morreu ao ser atropelado durante a manhã desta segunda-feira (4), o cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Alberto Maxwell, em Dourados. O motorista do carro foi liberado após prestar depoimento à Polícia Civil.

Conforme as informações policiais, Diomar tentava atravessar a Avenida Weimar Gonçalves Torres quando acabou sendo atingido por uma Volkswagem Saveiro que seguia pela via. Após ser atropelado, o idoso já caiu desacordado.

Ele foi socorrido, sendo levado ao Hospital da Vida. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na unidade de saúde.

O motorista do carro foi levado para a delegacia, mas acabou sendo liberado após prestar depoimento. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Assista ao vídeo do atropelamento: