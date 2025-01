JD1TV: Idoso é atacado e arrasto por cachorro no Nova Lima

Uma pessoa, ainda não identificada, foi atacada por um cachorro durante a noite de sábado (18) na Rua Paranapebas, localizada no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme encaminhado para a reportagem, a vítima estava andando na companhia de outro homem quando o cachorro escapou da casa onde mora durante a saída dos donos. Os moradores e tutores do animal correram para segura-lo, enquanto a vítima tentava se defender.

Durante o ataque, o homem chegou a ser arrastado pela rua, caindo no meio do mato por conta dos ferimentos. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para uma unidade de saúde.

Assista ao vídeo: