JD1TV: Jornalista é agredido em frente de casa e acusa policiais militares

O jornalista Sandro Almeida de Araújo, de 46 anos, foi agredido na manhã desta sexta-feira (2) em frente a sua residência, no bairro Universitário, em Nova Andradina, e acusa quatro policiais militares.

Segundo o boletim de ocorrência, o jornalista havia notado que estava sendo seguido por um carro e uma caminhonete, e temendo por sua segurança, resolveu seguir até sua residência, que conta com câmeras de segurança.

Ao parar em frente a sua residência, quatro homens descem dos veículos, dois em cada, e vão em direção do jornalista, sem se identificarem como policiais militares.

É neste momento em que a vítima tenta entrar no imóvel, porém, é agarrado pelos militares e agredido, chegando a ser imobilizado com um golpe de mata leão, jogado no chão e humilhado verbalmente pelos agressores.

Além das agressões, os policiais vistoriaram o veículo do jornalista sem sua autorização ou apresentação de uma ordem judicial para busca e apreensão.

De acordo com Sandro, a motivação do crime seria uma suspeita dos militares que ele era o responsável por estar soltando fogos de artifício e subindo faixas comemorando a transferência do comandante da Polícia Militar de Nova Andradina.

Confira o vídeo do momento das agressões, cedido pelo portal Nova News:

