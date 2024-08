JD1TV: Jovem baleado foi perseguido por motociclista no Aero Rancho

O jovem, de 18 anos, ferido a tiros na noite deste domingo (4), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, foi perseguido por um motociclista armado com uma pistola pela rua Damianópolis.

Imagens de câmera de segurança, que chegaram até a reportagem, mostram a vítima pedalando tranquilamente e em determinado momento, um motociclista parelha com o jovem e passa a atirar diversas vezes.

É possível ver as luzes dos disparos. A vítima foi atingida em três locais: na perna esquerda, nas nádegas e no abdômen. Ainda não há informações a respeito da motivação do crime, nem quem seria o suspeito.

A Polícia Militar esteve no local, assim como o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para atendimento médico na Santa Casa, conforme o boletim de ocorrência.

Ainda consta no registro policial que a foram localizadas pelo menos sete cápsulas deflagradas, a princípio, de calibre 36/765.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

