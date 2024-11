JD1TV: Jovem é socorrido em estado grave após furar preferencial e causar acidente

Um jovem motociclista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave após furar a preferencial e ser atingido por uma caminhonete no cruzamento da Rua José do Patrocínio com a Rua 1º de Abril, na região da Vila Martins, em Dourados. O acidente aconteceu durante o começo da tarde desta quarta-feira (6).

Conforme as informações policiais, o rapaz seguia pela Rua José do Patrocínio quando acabou sendo atingido pelo veículo nas imediações do cemitério municipal.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e o encaminhando para o hospital da cidade.

Câmeras de segurança filmaram a colisão. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também