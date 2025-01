JD1TV: Jovem foi assassinado pelo ex-marido da namorada em Dourados

Vanderson Rainan Ferreira da Silva, 24 anos, foi morto a tiros pelo ex-marido da companheira Kimberlyn Lunelli, de 23 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O autor Luan Goldin de Souza, 22 anos, estava ameaçando o casal há algum tempo. O crime aconteceu durante a noite de sexta-feira (22), em um bar de Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, Luan não aceitava que seu casamento com Kimberlyn havia acabado. Por conta disso, ele passou a encaminhar mensagens com ameaças de morte para o casal.

Ontem, armado com uma pistola calibre 9mm, ele foi até o bar onde os dois estavam e realizou cerca de oito disparos, sendo que cinco atingiram Vanderson e os outros três acertaram Kimberlyn. O rapaz faleceu ainda no local, enquanto sua companheira foi socorrida em estado grave pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Apesar de ter fugido após cometer o crime, Luan acabou sendo preso em flagrante pelas autoridades policiais instantes depois. Ele havia acabado de sair da cadeia.

Ainda segundo o site, Vanderson, que era morador em Itaporã, cidade vizinha, trabalhava como entregador durante o dia e à noite em uma tabacaria. Ele estava de férias e aproveitou a noite para passear com Kimberlyn e com amigos em Dourados.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de feminicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município e será investigado.

Populares flagraram a correria após o tiroteio. Assista:

