JD1TV: Jovem morre ao passar mal no meio da rua na Vila Jacy

O jovem, Jhonatan Ferreira da Silva, de 23 anos, morreu durante o final da madrugada deste sábado (8), após passar mal no meio da Rua Brigadeiro Tobias, com a Avenida Europa, no Jardim Jacy, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o rapaz passou mal após uma possível overdose e caiu no meio da rua. O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegando a tentar reanimar a vítima por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu e faleceu ainda no local.

Apesar de não ter ferimentos ou sinais de violência pelo corpo, os policiais teriam sido informados que o rapaz era usuário de drogas e vivia pela região.

Diante da situação, o caso acabou sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol.

Veja vídeo gravado por moradores do local, que mostram os socorros:

