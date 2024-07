JD1TV: Militares levam cadeiradas durante abordagem a motociclista

Ao tentar abordar um casal que seguia em alta velocidade pelas ruas de Itapoã, no Distrito Federal, uma equipe da Polícia Militar acabou levando cadeiradas de familiares dos suspeitos.

De acordo com informações do UOL, o homem, com uma mulher na garupa, teria passado em alta velocidade pelos agentes e desobedeceram a ordem de parada. O piloto só parou quando caiu em uma curva e acabou sendo abordado.

O vídeo mostra os agentes tentando deter o homem. Ele é jogado no chão por um dos PMs, que tenta algemá-lo enquanto a família aparece na gravação arremessando cadeiras. A PM ainda disse que garrafas e pedras também foram jogadas, além dos xingamentos. Um policial teria ficado com pequenas lesões e dois veículos da equipe foram danificados.

Your browser does not support HTML5 video.

A moto foi apreendida e tinha R$ 5,3 mil em multas. O condutor foi notificado por dirigir sem CNH, direção perigosa, dirigir ameaçando pedestres, dirigir de chinelo e avançar sinal de parada obrigatória.

O motorista, um homem e uma adolescente foram autuados por resistência, desacato, desobediência, lesão corporal e dano ao patrimônio público.O caso foi registrado na 6ª Delegacia e na Delegacia da Criança e do Adolescente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também