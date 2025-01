JD1TV: Motorista bêbado bate em veículo parado e foge empurrando o carro no Tiradentes

Um motorista aproveitou a madrugada para fugir após bater o carro que conduzia contra outro que estava estacionado, na rua Rogério Cavalari, localizada no bairro Tiradentes. O caso aconteceu durante a madrugada deste sábado (4).

Conforme as imagens de câmeras de segurança, a colisão aconteceu às 3h58. Por conta do impacto, o Chevrolet Corsa Hatch que estava estacionado é jogado para dentro de uma área de mata, localizada às margens da pista.

Testemunhas detalharam que o homem estaria em estado de embriaguez no momento em que o acidente aconteceu. Ele chegou a descer do carro e puxá-lo para afastar do outro veículo.

Cerca de 1h depois, as câmeras de segurança flagraram o momento que o condutor do Chevrolet Corsa recebe a ajuda de um homem sem camisa para empurrar o carro.

Ainda segundo as informações iniciais, a polícia teria sido acionada para fazer as verificações a respeito do caso. Assista ao vídeo:

