JD1TV: Motorista de carro morre durante grave acidente entre Ponta Porã e Amambai

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida durante um acidente entre as cidades de Ponta Porã e Amambai, durante o começo da tarde deste sábado (30).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a vítima fatal seria a motorista de um dos carros. Testemunhas detalharam que antes do acidente, o veículo que ela conduzia teria rodado na pista molhada, devido a água da chuva.

Após isso, ele teria sido atingido por outro automóvel do lado da motorista, ficando completamente destruído. O passageiro que acompanhava a vítima foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros junto com o condutor do outro carro.

Equipes policiais e da Perícia Técnica estão indo para o local do acidente neste instante, para fazer as verificações a respeito do caso.

Assista a um vídeo gravado no local:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também