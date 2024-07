JD1TV: Motorista é esfaqueado por 'pedir licença' em via no Jardim Colúmbia

Motorista, de 39 anos, ficou ferido e com algumas lesões causadas por golpes de faca após 'pedir licença' para que algumas pessoas desobstruíssem a rua Nhamundá, próximo ao cruzamento com a rua Guia-Miçu, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (21).

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar foi acionada para comparecer nas dependências do CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, onde um homem havia dado entrada com ferimentos ocasionados por faca.

Segundo relatado pela namorada da vítima, eles estavam passando pela rua Nhamundá em frente a uma tabacaria, mas que havia diversas pessoas impedindo a passagem e seu companheiro desceu para que os mesmos deixassem a rua. Porém, o suspeito trajando short, boné amarelo e casaco passou a agredi-lo com facadas no pescoço, na cabeça e no abdômen.

Após o caso, eles foram buscar ajuda na unidade de saúde. Ainda conforme o registro, a equipe médica disse para a PM que as lesões são leves e que o homem seria levado para a Santa Casa para ser atendido por um especialista em cirurgia plástica.

A polícia chegou a realizar rondas no endereço repassado, porém, não havia nenhum local aberto e também não havia mais nenhuma aglomeração.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também