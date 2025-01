JD1TV: Motorista fica preso às ferragens de carro após acidente grave na BR-158

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, precisou ser socorrido ao ficar preso às ferragens do carro em que estava durante um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (6), na BR-158, entre Paranaíba a Aparecida do Taboado.

Conforme as informações divulgadas pelo site O Correio News, o condutor estava em uma Hyundai Tucson, quando acabou perdendo o controle e colidindo contra uma carreta. Por conta do impacto, o motor do veículo foi arrancado.

Os dois automóveis foram parar às margens da rodovia após o acidente. Ainda segundo o site, chovia muito no momento do acidente. As autoridades devem apurar as causas do ocorrido.

Assista a um vídeo gravado no local:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também