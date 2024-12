JD1TV: Policial joga motociclista da ponte após perseguição

Um rapaz, ainda não identificado, teria falecido após ser jogado de uma ponte por um policial da cidade de São Paulo. O caso teria acontecido na madrugada desta segunda-feira (2), na região de Cidade Ademar, zona sul da cidade.

Nas imagens, é possível ver um policial pegando uma moto que está no chão e levantando. Outros dois agentes se aproximam. Depois, o primeiro PM encosta a moto perto da ponte. Na sequência, um quarto policial militar chega trazendo o homem. Ele se aproxima da beirada da ponte, segura o homem pela camiseta e o joga no rio.

Conforme a CNN, o homem jogado seria um motociclista que teria fugido de uma abordagem da PM em Diadema, no ABC. Os policiais que aparecem nas imagens pertencem ao 24º Batalhão de Diadema.

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra um corpo, com uma camiseta igual a do homem jogado pelo PM, boiando no mesmo rio. Ainda não há confirmação de que se trata da vítima.

O Ouvidor das Polícias de São Paulo informou que tomou conhecimento das imagens e pediu acesso às câmeras corporais dos PMs envolvidos na ocorrência, assim como o afastamento de todos eles das funções.

Assista as imagens:

