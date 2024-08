JD1TV: Traficante é flagrado vendendo cocaína na varanda de casa em Dourados

Um rapaz, de 27 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar por tráfico de drogas em Dourados. A prisão aconteceu durante a tarde de quarta-feira (31), na Rua Augusto Ribeiro da Silva, Bairro Flamboyant.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Batalhão, as equipes estão cumprindo uma ordem de serviço, fazendo o patrulhamento na cidade de Dourados e nos distritos ao redor. Ontem, enquanto fazia essa ronda, avistaram o rapaz em frente a uma residência.

Ao ver a viatura, ele saiu correndo para se esconder no quintal. Porém, foi abordado mesmo assim. Durante verificação, as equipes encontraram 16 porções de cocaína em seu bolso. Quando questionado sobre a droga, ele informou que estava passando por dificuldades financeiras e vendia drogas para conseguir se manter.

Além disso, o traficante contou que estava guardando mais cocaína e algumas folhas de haxixe dentro de casa, autorizando a entrada da equipe no local. Os policiais localizaram mais 17 porções de ‘pó’ e oito folhas de haxixe.

Fora o entorpecente, a guarnição encontrou dois drones de alto valor, que o rapaz não soube dizer a procedência e os produtos não tinham nota fiscal. Uma balança também foi localizada na casa.

O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 20 mil. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado para a Delegacia de Dourados, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Veja vídeos divulgados pelo Choque: