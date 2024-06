JD1TV: Vídeo mostra acidente grave entre carro e moto no centro de Campo Grande

Câmeras de segurança flagraram um grave acidente ocorrido no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Pedro Celestino, na região central de Campo Grande, durante a manhã desta sexta-feira (31).

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o motoqueiro estava parado no semáforo da Avenida Mato Grosso, quando foi atingido por um Chevrolet Corsa Sedan em alta velocidade.

Na ocasião, o motorista do carro teve um mal súbito ao volante, perdendo o controle do veículo. Por conta da colisão, a moto foi arrastada até parar no semáforo da Rua Pedro Celestino, sendo prensada e ficando completamente destruída.

A sorte, é que o motociclista caiu da moto assim que o impacto aconteceu, caso contrário algo mais grave poderia ter ocorrido. Ele teve escoriações leves pelo corpo, sendo socorrido.

O motorista do carro foi socorrido, sem ferimentos, sendo levado para uma unidade de saúde. Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram até o local, realizando o atendimento da ocorrência.

JD1TV: Vídeo mostra acidente grave entre carro e moto no centro de Campo Grandehttps://t.co/boFgiQp1F5 pic.twitter.com/oA679hrpyO — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 31, 2024

