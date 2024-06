JD1TV: Vídeo mostra acidente que matou motociclista de 18 anos em Ribas

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente que matou o motociclista Lizandro Alvarenga Chimenes, de 18 anos, durante a madrugada desta sexta-feira (7), na Avenida Aniceta Rodrigues, no Jardim Vista Alegre, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as imagens, é possível ver que ele estava sozinho na moto quando colidiu contra outra motocicleta, que era tripulada por duas pessoas. Em determinado momento, Lizandro bate na traseira do outro veículo, fazendo todo mundo ir parar no chão.

Com a gravidade da colisão, o rapaz é arremessado alguns metros a frente. Depois de se levantar, um dos ocupantes do outro veículo chega a mexer e arrastar o corpo de Lizandro pela rua, mas acaba fugindo em seguida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

