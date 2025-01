Jovem apanha do namorado ao descobrir que estava sendo traída em Camapuã

Uma mulher, de 27 anos, foi espancada pelo namorado, de 25 anos, após descobrir que estava sendo traída no Bairro Vila Marrocos, em Camapuã. As agressões aconteceram durante noite de domingo (19).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, encontraram uma testemunha imobilizando o autor das agressões pois ele estava descontrolado acertando a vítima com pontapés e um soco no rosto.

A mulher contou para os policiais que ao mexer no celular do companheiro, encontrou mensagens de cunho sexual que ele estava encaminhado para outras mulheres. Ao questionar o namorado, ela acabou sendo brutalmente agredida por ele.

Presenciando a confusão, o cunhado da vítima interveio para conter as agressões até a chegada da polícia. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado.

