Jovem coloca fogo na casa da sogra após brigar com o namorado em Corumbá

Uma mulher, de 45 anos, teve a casa incendiada no domingo (7), no Bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá. A suspeita de atear o fogo é a nora dela, de 22 anos.

Conforme o Diário Corumbaense, a vítima contou que estava no local de trabalho, uma propriedade rural quando a vizinha de frente ligou contando sobre a briga do casal. Ela detalhou ainda que durante a briga, o rapaz saiu da residência enquanto a autora foi atrás com um canivete.

Em continuação, a testemunha relatou que depois, a jovem voltou, entrou na casa e incendiou o imóvel. O fogo atingiu o telhado da residência, as paredes, além de destruir toda a fiação elétrica e os canos da rede hidráulica, causando danos aos objetos. Depois do ato, a autora fugiu do local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conteve as chamas. A mulher disse que trabalha na fazenda e fica por lá boa parte do tempo. Ela explicou as autoridades que o filho trabalha com ela, mas quando vai à cidade, fica com as chaves do imóvel.

O caso foi registrado como incêndio, se praticado em casa ou destinada à habitação.

