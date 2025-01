Jovem desaparecido em Itaporã é encontrado morto em Dourados

O corpo de um jovem, identificado inicialmente como Carlos Ioris Junior, que estava desaparecido desde 17 de dezembro em Itaporã, foi encontrado na tarde deste domingo (5) em Dourados.

Segundo informações de Osvaldinho Duarte, radialista da Rádio Grande FM, o corpo do jovem foi encontrado por trabalhadores da Usina São Fernando, de açúcar e etanol, que faziam rondas pelas plantações.

Os trabalhadores teriam se deparado com uma caminhonete, modelo Fiat Strada, parada em uma estrada de terra no meio da plantação, e ao se aproximarem, encontraram o corpo já em avançado estado de decomposição.

A suspeita inicial é que ele tenha tirado a própria vida dentro do veículo.

A Polícia está no local realizando as diligências necessárias.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

