Jovem diz ser 'abandonado' por amigos e não paga conta de R$ 831 em bar na Vila Carvalho

Jovem, de 19 anos, foi encaminhado para a delegacia na madrugada desta terça-feira (27), após não ter dinheiro para arcar com a conta de R$ 831, referente ao consumido em um bar na Avenida Fernando Corrêa da Costa, na região da Vila Carvalho, em Campo Grande. O rapaz diz ter sido abandonado pelos quatro amigos que estavam com ele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a solicitação do proprietário que teria avisado sobre a dívida pendente por parte do cliente. Inicialmente, a denúncia era sobre agressão de um segurança, mas o que não existiu no estabelecimento.

Conforme relatado pelo jovem, ele disse que estava com mais quatro pessoas e todas foram embora, deixando-o para trás com a dívida adquirida no bar, sendo que não tinha todo o dinheiro disponível.

O proprietário do estabelecimento manifestou desejo de encaminhar a ocorrência para a delegacia, feito o encaminhamento pela Polícia Militar. O jovem foi ouvido e posteriormente liberado.

O caso foi registrado como outras fraudes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também