Jovem é agredida pelo marido após descobrir que estava 'levando chifre' em Dourados

Uma jovem, de 26 anos, foi agredida pelo marido, de 35 anos, após descobrir que estava sendo traída por ele. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (12), no Bairro Vila Planalto, em Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que possui um relacionamento há 8 anos com o companheiro, mas ontem descobriu por vizinhos que estava sendo traída por ele. Já durante a noite, ao ver o marido, ela tentou pegou o celular dele a força para tentar confirmar suas suspeitas.

No entanto, a mulher foi agredida com empurrões e cotoveladas do homem, que se negava a entregar o aparelho. Durante a confusão, o homem ainda foi mordido no braço, causando um ferimento profundo.

O autor nega as agressões, dizendo que estava apenas se defendendo. Enquanto isso, a mulher diz que os ferimentos do marido foram causados por sua genitora, pois estava tentando defender a filha.

Diante da situação, os dois foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como vias de fato e violência doméstica.

