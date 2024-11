Jovem é atacado por cachorro enquanto ia na padaria em Nova Andradina

Um rapaz, de 21 anos, foi atacado por um cachorro durante a tarde de quinta-feira (7) na região central de Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a vítima estava indo até a padaria quando um cão, da raça Pastor Alemão, o mordeu no braço e na coxa. O animal mora em uma casa, ao lado do estabelecimento que o jovem ia.

O cachorro só conseguiu fugir porque seu dono estava lavando o carro na frente de casa. O rapaz foi socorrido pro tutor do animal, que antes de levar a vítima para o hospital, guardou o Pastor Alemão em casa.

O rapaz recebeu atendimento médico no Hospital Regional. Ele foi orientado ainda a retornar na casa do dono do cachorro, uma vez que este se prontificou a pagar os medicamentos, contudo, não o encontrou na casa.

A funcionária da padaria viu o ocorrido e disse que não é a primeira vez que acontece esse episódio. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

