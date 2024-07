Jovem é baleado de maneira acidental durante o trabalho em fazenda de Chapadão do Sul

Um rapaz, de 21 anos, foi baleado durante a tarde de segunda-feira (29), na Avenida Dezesseis, localizada na região do Bairro Esperança, em Chapadão do Sul, cidade localizada a 330km de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da cidade, onde o rapaz havia dado entrada com um ferimento provocado por arma de fogo.

Na unidade de saúde, os militares foram informados que a vítima estava com uma lesão na região do abdômen, sendo atendido pelo médico de urgência. Ele detalhou para os policiais que trabalha em uma fazenda.

Ontem, enquanto trabalhava, ele foi baleado de maneira acidental. Depois disso, um colega o levou até o hospital, onde estava sendo atendido.

Diante disso, os militares registraram o caso na Delegacia de Polícia Civil, como disparo de arma de fogo.

