Jovem é baleado durante tentativa de assassinato em Dourados

Um rapaz, de 19 anos, foi socorrido depois de ser alvejado por um disparo de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (15), no Bairro Estrela Tovy, em Dourados.

Conforme as informações policiais, a casa do tio do rapaz, de 37 anos, foi invadida por dois homens armados, que chegaram ao local de moto e invadiram a casa. Logo ao chegar, eles efetuaram vários disparos, mas a esposa do homem chegou a fechar a casa, para que os tiros não acertassem seus filhos.

Enquanto isso, os autores disseram: ‘Saia da frente. Cadê aquele filho da puta?’. Neste momento, a vítima apareceu para tentar apaziguar a situação, mas acabou sendo alvejado por um tiro que pegou de raspão na região da sua orelha.

Apesar de vários tiros terem sido efetuados, mais ninguém chegou a ser atingido. Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.

