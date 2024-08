Jovem é esfaqueado e tem pulmão perfurado ao pedir cigarro em festa de Dourados

Um jovem, de 24 anos, foi esfaqueado por outro, de 25 anos, ao pedir cigarro em uma festa que acontecia na Aldeia Bororó, localizada na zona rural de Dourados, durante a manhã de domingo (11).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima foi esfaqueada no tórax e socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para o Hospital da Vida, onde foi constatado que o golpe havia atingido seu pulmão.

No local do crime, junto com a Perícia Técnica, as equipes da Polícia Militar conseguiram prender o autor em flagrante, após ele ter sido capturado por um segurança da aldeia. O jovem então detalhou que estava em uma festa, quando acabou apanhando da vítima e do dono do imóvel, por estar causando problemas.

Horas depois, a vítima se aproximou do autor, para pedir um cigarro, mas acabou sendo esfaqueada na região do peito. A história foi confirmada pelo dono do imóvel onde a festa acontecia, porém, ele alega não ter visto a tentativa de assassinato.

A faca usada no crime foi entregue as autoridades, antes do rapaz ser levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

