Jovem esfaqueado por adolescentes durante roubo morre na Capital

O jovem, Pedro Wilson, morreu durante a manhã desta terça-feira (8). Ele seria uma das vítimas atacadas pelos adolescentes que trocaram tiros com a Polícia Militar Rodoviária na segunda-feira (7), em Chapadão do Sul.

Conforme as informações iniciais, Pedro estava em um Fiat Uno em Aporé (GO) quando foi surpreendido pelos adolescentes. Depois, ele foi colocado no porta-malas do veículo, porém, durante a fuga, o motorista capotou o carro e a vítima escapou.

Na intenção de não deixar ‘pontas soltas’, um dos menores perseguiu e esfaqueou Pedro de maneira brutal. Ele foi socorrido, sendo levado para Campo Grande, mas faleceu. O rapaz foi a primeira vítima dos infratores, mas a segunda a morrer.

O primeiro a perder a vida foi outro morador de Aporé, uma vez que os adolescentes se irritaram por não terem conseguido pegar o carro de Pedro, voltaram para a cidade e mataram o outro homem para roubar o carro dele.

Depois de pegar o veículo, eles fugiram em direção a cidade de Chapadão do Sul, onde trocaram tiros com a PMR. Um dos menores foi assassinado dentro do hospital da cidade na madrugada de hoje.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

