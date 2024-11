Jovem morre ao bater moto na traseira de caminhão estacionado em Glória de Dourados

Jéssica Conti, de 20 anos, morreu após bater a moto que conduzia na traseira de um caminhão estacionado na Rua Cassava, em Glória de Dourados, durante a manhã de segunda-feira (25).

Conforme as informações do site Fátima News, Jéssica seguia pela rua quando acabou perdendo o controle de direção e acabou atingindo a traseira do caminhão Ford F-4000, que estava estacionado.

Por conta da violência do impacto, Jéssica acabou morrendo na hora. Ainda assim, equipes de socorro foram acionadas, mas ao chegar no local puderam apenas constatar óbito.

A moto e o capacete de Jéssica ficaram completamente destruídos. A Perícia Técnica também foi até o local, fazendo os levantamentos de praxe para apurar as causas do acidente.

