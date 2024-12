Jovem morre após queda de telhado em Nova Alvorada do Sul

Vinícius Santos com informações do Alvorada Informa

Alcides Cabral Filho, de 26 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (26) após cair do telhado de sua residência, localizada no bairro Hélio Fernando, em Nova Alvorada do Sul. O acidente ocorreu em circunstâncias que ainda estão sob investigação policial.

Segundo informações preliminares, Alcides era natural de Euclides da Cunha (SP) e deixa filhos. A Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local do acidente, buscando coletar evidências que possam esclarecer a dinâmica da queda.

A investigação concentra-se em apurar se a queda foi causada por um choque elétrico, considerando a possibilidade de que Alcides estivesse instalando uma câmera de segurança no momento do acidente. O caso deve ser registrado na Polícia Civil.

