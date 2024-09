Jovem morre durante acidente provocado por motorista bêbado na BR-487

A jovem Carla Ferreira, de 24 anos, morreu após um acidente grave na madrugada de sábado (8), na cidade de Itaquiraí. O motorista, de 24 anos, estava embriagado no momento do acidente.

Conforme as informações policiais, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada por volta das 4h30 para atender um grave acidente, que havia ocorrido na BR-487. Como condutor e passageira de uma Chevrolet S10 já teriam sido socorridos, uma equipe se deslocou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade de Icaraíma (PR).

No local, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, onde as equipes atestaram que o rapaz estava embriagado. Diante da situação, ele foi preso flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Apesar das informações, o boletim de ocorrência não apresenta a dinâmica do acidente. O caso foi registrado na delegacia de Itaquiraí como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

