Jovem morre durante evento no Autódromo da Capital

Um jovem, identificado como Nicholas Yann dos Santos de Jesus, de 20 anos, morreu na madrugada deste domingo (20), após se acidentar enquanto fazia uma manobra de moto durante evento organizado no Autódromo Internacional de Campo Grande.

O evento “Motor Sound Brasil” foi organizado por um influenciador da Capital, conhecido como ‘Manolo’, de 40 anos, e segundo testemunhas, foi “regado de intensa bebedeira”, com motociclistas fazendo manobras sem capacetes, sem orientações de trânsito e sem fiscalização.

No momento do acidente, Nicholas pilotava sua moto, sem capacete, quando acabou se chocando contra outra motocicleta, ocupada por um casal. Ele chegou a ser atendido por socorristas contratados pelo organizador do evento, mas não resistiu e faleceu antes de ser atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O casal envolvido no acidente foi socorrido e eles foram encaminhados para a Santa Casa.

O organizado do evento irá responder por homicídio simples e inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendencia do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz.

