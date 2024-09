Jovem perde R$ 1 mil em golpe ao tentar comprar iPhone em Coxim

Uma jovem de 27 anos foi vítima de um golpe durante a compra de um iPhone na sexta-feira (27), em Coxim, e acabou perdendo R$ 1 mil após repassar o valor para um golpista que tentava vender o suposto aparelho.

Segundo a jovem, ela estava negociando a compra do aparelho via WhatsApp, acreditando que estava falando com a verdadeira proprietária do aparelho anunciado na internet.

Acreditando que estava realizando uma compra real, a jovem realizou um Pix no valor de R$ 1 mil para uma mulher, mas foi só após a transferência que ela notou que se tratava, na verdade, de um golpe.

Após a transferência, ela conseguiu entrar em contato com a verdadeira dona do número de telefone, que confirmou que o valor não foi transferido para ela.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Coxim e o caso segue sendo investigado.

