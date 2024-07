Jovens são presos por tráfico de drogas em Sonora

Dois jovens, de 22 e 28 anos, foram presos nesta sexta-feira (12), em Sonora, acusados de tráfico. As prisões foram feitas pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), no âmbito da Operação Divisa, que ocorre desde abril no município.

Após diligências, a dupla foi surpreendida pelos policiais no momento em que vendiam entorpecente para um usuário. No local, foram localizadas porções de cocaína, que totalizaram 300g, e de maconha, que totalizaram 15g, além de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, como balança de precisão.

Além dos entorpecentes, a dupla estava em posse de R$300 em notas trocadas.

Eles foram levados à delegacia de polícia da cidade, juntamente com as drogas e dinheiro apreendido.

