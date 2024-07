Ladrão de fios é pego 'com a boca na botija' ao ser flagrado furtando no Amambai

Um rapaz, de 28 anos, foi preso ao ser flagrado roubando fios de uma casa localizada no bairro Amambai, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (23).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento na região da antiga rodoviária, quando notou uma movimentação estranha na Rua Dom Aquino.

Ao parar para olhar, foram abordados pelo dono imóvel. Ele detalhou então que uma pessoa estaria em seu telhado, furtando os fios da residência. Vendo a viatura, o rapaz então começou a fugir, pulando muros e invadindo casas pela Rua Alan Kardec.

Na Rua Marechal Rondon, ele entrou em uma casa, mas não conseguir continuar fugindo. O rapaz acabou sendo preso pelos militares apesar as residências e tentativa de fuga.

De volta onde ele estava furtando, os militares foram informados que a vítima estava dentro do imóvel quando ouviu um barulho no telhado e notou, que a luz da casa ficou meia fase. Ele resolveu sair para olhar o que estava acontecendo, quando avistou o autor no teto.

Por ter fugido e pulado alguns muros, o rapaz teria se ferido, precisando ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes. Posteriormente, ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como furto e resistência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também