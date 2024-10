Lanche da morte? Homem morre após comer sanduiche no McDonald's

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) investigam um surto da bactéria Escherichia coli O157:H7. A bactéria estaria presente no sanduíche Quarteirão, produzido em unidades da rede de restaurantes do McDonald’s nos Estados Unidos. Uma pessoa morreu, 49 passaram mal e outras 10 foram hospitalizadas.

Oficialmente, os CDC consideram que 10 dos 50 estados norte-americanos foram afetados. “A rede de fast food está colaborando com as investigações e, inclusive, parou de usar a cebola crua fatiada no preparo do sanduíche em vários estados dos EUA enquanto as apurações são realizadas. Além disto, o sanduíche Quarteirão não estará disponível temporariamente em algumas unidades do país”, disse a entidade.

A preocupação dos CDC é descobrir qual é o ingrediente que está contaminado e também se ele foi enviado para outros restaurantes ou lojas. “O McDonald’s está fazendo essas mudanças de forma proativa enquanto os investigadores trabalham para confirmar o ingrediente contaminado”, afirmam os CDC no alerta publicado no próprio site.

Os principais sintomas de quem tem contato com a bactéria, geralmente encontrada em alimentos crus, são vômito, diarreia, que começa três ou quatro dias após ingerir a E. Coli. A expectativa é que as pessoas contaminadas se recuperem sem tratamento no período de cinco a sete dias.

