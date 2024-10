Loja consegue recuperar bicicleta de R$ 2 mil que foi 'roubada' na Capital

A bicicleta que havia sido roubada da loja Ciclo Reis, localizada na Avenida das Bandeiras, em Campo Grande, na última sexta-feira (4), foi localizada nesta segunda-feira (7), após a autora ir ao Ciclo Ribeiro para fazer uma regulagem.

Para o JD1, a gerente do estabelecimento, Alana Petinari, contou que as equipes foram acionadas por funcionários do estabelecimento parceiro. “Ela levou no Ribeiro para regular, mas o pessoal chamou a gente e ao chegar lá encontramos a bicicleta”, explicou.

Por conta do crime a gerente tentou chamar a Polícia Militar, mas como não tiveram sucesso precisaram liberar a autora.

Mesmo sem ter levado punição, a mulher insistiu na ‘vida errada’ e tentou fazer o mesmo em outro local. “Era quase 19h quando ela foi na loja de um amigo, onde tentou roubar uma bicicleta dele”, disse Alana.

Por meio de nota, a Ciclo Reis agradeceu a quem compartilhou a publicação para localizar a autora e o velocípede, que estava avaliado em R$ 2 mil.

O crime – No dia do roubo, a gerente contou que a mulher chegou ao estabelecimento perguntando sobre o modelo. Momento em que ela conseguiu autorização para andar na bicicleta na frente da loja.

No entanto, o vendedor não teve tempo de cuidar a cliente, porque outro consumidor chegou ao local para fazer uma compra. Aproveitando a distração do trabalhador, a autora foi embora levando o velocípede.

Veja o vídeo encaminhado a reportagem:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também