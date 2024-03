MÃ£e descobre que filha morreu apÃ³s receber ligaÃ§Ã£o de homem em Campo Grande

Victoria Mariana Ragni Cardoso, de 26 anos, morreu durante a segunda-feira (18), mesmo após ser levada para o CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, em Campo Grande. A mãe da vítima só soube da situação após receber a ligação de um homem, no qual ela não conhece, informando sobre a situação da jovem.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe explicou que a filha era usuária de drogas e atualmente vivia longe da família. Por volta das 16h, ela recebeu a ligação do homem dizendo que convivia com Victoria e que ela teria tentado tirar sua própria vida e estava internada na unidade de saúde.

Naquele momento, o homem dizia que a jovem estava bem. Mas que algum tempo depois, o mesmo homem ligou novamente para mãe da vítima informando que ela havia falecido. Assim, a mulher procurou a assistente social do posto e se inteirou do assunto, recebendo a informação de que Victoria estaria grávida e teria tirado a própria vida.

A vítima teria sido socorrida por familiares e que ela teria chegado a unidade de saúde sem vida. Ao procurar a delegacia, a mãe da jovem explicou para os policiais que suspeita que a filha tenha sido assassinada, pois soube que o mesmo homem que ligou informando do caso, estaria sob efeito de drogas e que a corda "seria muito fina".

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como morte a esclarecer.

