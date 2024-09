Mãe esquece de levar o filho na creche e criança de 3 anos morre dentro do carro

Uma criança de 3 anos morreu após ficar horas dentro de um carro em Joinville (SC). O menino foi esquecido por um dos pais dentro do veículo, que achou que tinha levado a criança para a creche. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (25).

Segundo informações da Polícia Militar, divulgadas pelo site NSC Total, a tarefa de levar a criança para a escola naquele dia ficou com a mãe do pequeno. Porém, quem sempre fazia o transporte dele até a creche era o pai.

Acreditando ter deixado o menino na creche, a mulher foi trabalhar normalmente. Já era por volta de 17h30, quando foi buscar o filho, que ela foi avisada que o pequeno não teria ido para aula.

Em desespero, a mãe correu para o carro e viu o filho dentro do veículo. Um militar do Corpo de Bombeiros que passava pelo local teria tentando reanimar o menino, o encaminhando as pressas para o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, que fica próximo ao local onde eles estavam. Porém, os médicos do hospital puderam apenas confirmar a morte o bebê.

A Polícia Militar não informou quanto tempo a criança teria ficado presa no carro, apenas destacou que foi em um período que fazia muito calor na cidade. Segundo a Epagri/Ciram, Joinville registrou temperaturas entre 19 e 29ºC na quarta-feira.

A DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) de Joinville foi informada sobre o caso e afirmou que já instaurou inquérito policial para apuração do ocorrido.

Os pais da criança foram ouvidos preliminarmente e a perícia foi acionada. Outras ações serão realizadas nesta quinta-feira (26) e o caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também