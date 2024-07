Marido descobre traição da esposa e quase é morto a tiros pelo amante dela na Capital

Homem, de 49 anos, passou por maus bocados na noite desta quarta-feira (24), após sofrer uma tentativa de homicídio do amante de sua esposa, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande. Tudo isso aconteceu após ele descobrir a traição dela que estaria tendo um caso extraconjugal com o suspeito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e conversou com a vítima, que passou a explicar a situação e disse que o suspeito apareceu na frente da residência para cobrá-lo por questões pessoais.

O homem apontou que o indivíduo o chamou para fora de sua casa e de longe, sacou a arma que ele não conseguiu reconhecer o modelo, efetuando disparos em sua direção, mas que não o atingiram, nem mesmo a casa onde tudo aconteceu.

A polícia questionou o motivo do atentado e a vítima alegou que a esposa estava tendo um caso extraconjugal com o suspeito. Por esse motivo, ele enviou mensagens ao amante dela para tirar satisfações, o que teria gerado essa ameaça.

O suspeito não foi localizado e a vítima foi encaminhada para a delegacia no intuito de prestar esclarecimentos do caso.

Na delegacia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também