Marido joga bicicleta contra esposa durante discussão em Três Lagoas

Sarah Chaves, com Rádio Caçula

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados na madrugada deste sábado (14), em Três Lagoas para atender u,ma ocorrência de violência doméstica.

O incidente ocorreu em uma residência localizada na Avenida Angelina Tebet, no bairro Santa Luzia, quando um casal, que é dependente químico, se envolveu em uma discussão que culminou na agressão.

A mulher ficou ferida após ser atingida por uma bicicleta arremessada pelo próprio marido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o objeto atingiu o antebraço direito da vítima, provocando um corte. A mulher recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do SAMU e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Após o ataque, o suspeito fugiu da residência, e apesar das diligências na região, o agressor não foi localizado.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que seguirá com as investigações para localizar o acusado e adotar as medidas legais cabíveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também