Marido sai para jogar com os amigos e encontra a esposa morta ao voltar para casa

Uma mulher de 55 anos, que teve a identidade preservada, foi encontrada sem vida pelo marido dentro de casa na noite de ontem (28) no bairro Silvia Regina, em Campo Grande.



Conforme relatado pelo marido, ele havia saído de casa por volta das 13h após almoçar com a esposa e foi encontrar alguns amigos para jogar baralho, como fazia todo sábado. Quando retornou para casa, por volta das 21h30, encontrou a esposa caída no quarto com a cabeça encostada na parede.



Na casa, segundo o marido, não havia sinais de arrombamento quando chegou e o portão e as portas estavam trancados.



O óbito foi constatado no local pelo Corpo de Bombeiros. O celular da vítima foi apreendido e corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac Cepol.







